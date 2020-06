Square Enix : la firme se dresse contre le racisme et fait un énorme don

Les violentes émeutes aux États-Unis suite à la mort de George Floyd se sont transformées en un véritable combat idéologique : pas qu'au pays de l'Oncle Sam, non, mais bien à travers le monde et ses réseaux sociaux, où le mouvement Black Lives Matter se charge d'assurer la représentation d'une égalité totale entre les Hommes. Afin de permettre une visibilité encore plus large, Sony a ainsi décalé la présentation de sa PS5 prévue ce jeudi, Electronic Arts a repoussé son show Madden NFL 21 et Cyberpunk 2077 se montrera quatorze jours plus tard que prévu . Maintenant, vous pouvez également rajouter Square Enix qui vient d'agir d'une façon très concrète : un don de 250 000 dollars.En ligne de mire, plusieurs organisations comme Black Lives Matter, bien sûr, mais aussi Showing Up For All Racial Justice, Anti Racism Center, Equal Justice Initiative et ColorLines. On imagine qu'après un tel geste, d'autres organisations vidéoludiques pourraient bien suivre.