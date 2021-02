Kingdom Hearts : la licence débarque sur PC, 20 ans après son arrivée sur PS2

La nouvelle pourrait choquer les puristes qui ne jurent que par le monde de PlayStation, mais oui, la saga Kingdom Hearts va enfin débarquer dans le monde du PC. L'annonce a été faite il y a quelques minutes, et Square Enix comme Epic Games ont le plaisir de partager un trailer pour officialiser cette venue presque incensée on a envie de dire. C'est donc l'Epic Games Store qui rafle la mise puisque l'exclusivité est réservée à sa plateforme avec une quantité de jeux à nous donner le tournis. Les titres qui sont mis en avant sur la page Epic Games Store regroupe énormément de jeux qu'on vous liste de suite :- Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (49,99€)- Kingdom Hearts HD 2.8 : Final Chapter Prologue (59,99€)- Kingdom Hearts III + Re Mind (59,99€)- Kingdom Hearts : Melody of Memory (59,99€)Chacun de ces jeux seront disponibles à partir du 30 mars prochain et c'est une preuve supplémentaire que Square Enix continue de s'ouvrir au monde du PC, après avoir autorisé les saga Final Fantasy et Dragon Quest à passer sur les plateformes autres que PlayStation. Alors bien sûr, quand on voit le montant proposé sur l'Epic Games Store, on ne peut que rappeler que tous ces titres sont déjà disponibles sur PS4 et Xbox One à des tarifs nettement plus accessibles.