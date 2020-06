Kingdom Hearts Melodies of Memories : un nouvel opus annoncé dans un trailer plutôt surprenant

On se doutait bien que Square Enix n'allait pas freiner sa saga comme cela, même si Kingdom Hearts III et son récent DLC sont venus mettre un certain point d'honneur à une histoire établie sur de nombreuses années : non, après avoir confirmé la production d'une série sur Disney+ et annoncé un nouveau jeu à venir sur iOS et Android, la firme lève maintenant le voile sur un tout nouvel opus inattendu nommé... Kingdom Hearts Melodies of Memories.Et pour le coup, il y a de quoi être surpris puisqu'il s'agit d'un jeu musical dans lequel on incarnera plusieurs personnages typiques de l'univers, se devant d'interagir en rythme avec une piste défilante. Histoire de tonner le ton, un premier trailer en japonais nous est ainsi confié : notons que Kingdom Hearts Melodies of Memories arrivera cette année à une date encore non définie sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.