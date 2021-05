Les Gardiens de la Galaxie : un (gros) jeu serait en développement chez Square-Enix, le point sur les rumeurs

Jeff Grubb et les scoops, ça ne fait qu'un. Le désormais célèbre journaliste de VentureBeats est connu pour avoir, plus d'une fois, balancé de nombreuses informations inédites qui se sont avérées par la suite : depuis, forcément, quand il déclare quelque chose, on a tendance à l'écouter. Et ses récents dires devrait éveiller la curiosité de plus d'un joueur : dans son podcast régulier, l'Américain a déclaré "avoir entendu qu'un jeu Les Gardiens de la Galaxie était en développement pour le compte de Square-Enix"... avant d'affirmer ses propos de façon sûre et certaine.Apparemment, toujours selon les bruits de couloir, le jeu serait même développé par Eidos Montréal avec, en support, Crystal Dynamics. Le même duo était justement à l'œuvre sur Marvel's Avengers, sorti en septembre dernier, avec toutefois l'inversement des rôles, Crystal Dynamics menant la barque.À l'approche imminente de l'E3 2021, on espère que l'on aura droit à une officialisation de ce projet potentiel. D'autant plus qu'un troisième film du MCU, lui aussi, est tout particulièrement d'actualité...