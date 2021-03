Square Enix : un événement la semaine prochaine, Life is Strange 3 enfin présenté ?

Let's gooo!



Debuting March 18 at 10AM PDT, the first digital-direct #SquareEnixPresents the world premiere of the next @LifeisStrange, with a 40-min lineup set of new trailers & announcements from many of our upcoming titles https://t.co/IgHkawSCaE pic.twitter.com/VNYDFdoikR — Square Enix (@SquareEnix) 11 mars 2021

COVID-19 oblige, les acteurs de l'industrie vidéoludique se doivent de communiquer sur leurs productions à travers des événements en ligne, un exercice popularisé par Nintendo et ses fameux Direct. C'est donc par le biais de ce format que Square Enix compte officialiser le prochain Life is Strange, comme l'éditeur japonais l'annonce dans un communiqué officiel. Même si les fans prient pour qu'il s'agisse de Life is Strange, on n'est pas à l'abri d'un spin-off du même tonneau que Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirits. En tout cas, on nous promet "un nouveau héros et un nouveau pouvoir extraordinaire".Programmé pour le 18 mars prochain à 18 heures, ce premier Square Enix Presents de l'Histoire célébrera également le 25e anniversaire de Tomb Raider ; sans doute le moment idéal pour confirmer l'existence de Tomb Raider : Definitive Survivor Trilogy . Outriders aura également droit à son quart d'heure de gloire, tout comme Marvel's Avengers, Balan Wonderworld, et Just Cause Mobile. Taito en profitera également pour parler de ses jeux, tandis que Square Enix Montréal lèvera le voile sur ce qu'il prépare pour le marché du mobile.Tout ça sera à suivre sur les chaînes YouTube et Twitch de Square Enix.