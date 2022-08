Lara Croft homosexuelle : Square Enix fait supprimer le leak du prochain Tomb Raider

"Project Jawbreaker" (littéralement "Le Projet qui décroche la mâchoire) et que Lara Croft aurait

Rappelez-vous, il y a quelques jours, l e podcast "Sacred Symbol" révélait les premières informations concernant le scénario du prochain Tomb Raider , développé sous Unreal Engine 5. Colin Moriarty, animateur du podcast en question, faisait savoir qu'il avait mis la main sur le script du jeu, ou plutôt des notes de casting, qui avaient été envoyées aux comédiens, et il en avait fait la lecture lors de son émission. Dans ce scoop autoproclamé, on apprenait que le jeu avait le nom de code"des séquences romantiques avec un autre personnage féminin". De quoi faire réagir vivement les fans de l'aventurière, mais les joueurs de manière générale. Si certains ont du mal à concevoir que Lara Croft pourrait avoir une relation homosexuelle, d'autres trouvent que placer une relation amoureuse dans le jeu est hors-propos. L'un comme l'autre, les forums et autres réseaux sociaux se sont enflammés ces derniers jours.Toutefois, jusqu'à preuve du contraire, rien ne pouvait nous faire croire que ce leak était authentique, sauf qu'il y a quelques heures à peine, Square Enix (qui est encore l'éditeur de la licence Tomb Raider) a usé des voies officielles pour faire supprimer ces informations. Depuis quelques heures donc, le podcast a été supprimé pour violation de droits d'auteur, ce qui laisse supposer que les informations semblent véritables. Quand on connaît les pratiques des éditeurs qui ne commentent jamais les rumeurs, quelles qu'elle soient, il y a de quoi se poser des questions face à cette réaction. Cela donnne évidemment beaucoup de crédit à ces notes de production et reste à savoir si Crystal Dynamcis gardera toujours cette envie de faire de Lara Croft une porte-parole LGBT dans le monde du jeu vidéo, ou fera machine arrière pour ne pas froisser certains fans. Wait and see...