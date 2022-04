Square Enix estime que les Japonais ne devraient pas chercher à imiter les studios occidentaux

On a l'impression que c'était dans une autre vie, mais les quarantenaires d'aujourd'hui ont bel et bien connu une époque où le jeu vidéo tournait essentiellement autour du Japon. Qu'il s'agisse des jeux ou des consoles, ils étaient d'abord commercialisés au pays du Soleil Levant avant - éventuellement - de débarquer aux Etats-Unis et en Europe. Au fil du temps, la tendance s'est inversée, notamment parce que le marché s'est internationalisé. Du coup, certains studios japonais se sont mis à proposer des productions reprenant certains standards imposés par les développeurs occidentaux. Une erreur selon le Président de Square Enix qui estime que les studios japonais ne devraient pas chercher à tout prix à plaire aux joueurs étrangers."De nos jours, l'industrie du jeu vidéo s'est internationalisée, explique Yosuke Matsuda dans une interview accordée à Yahoo! JAPAN - et relayée par Video Games Chronicle . Le marché japonais a toujours été important, mais aujourd'hui, il est derrière la Chine et les États-Unis. Si vous n'avez pas une portée mondiale, vous ne pouvez pas exister. Mais ce qui est intéressant, c'est que si les développeurs japonais essaient de singer les jeux occidentaux, ils ne seront pas performants. Le design des monstres, les effets visuels et le sound design ont toujours ce style japonais. Les joueurs du monde entier savent ce qui fait la qualité des jeux nippons. Encore une fois, les marchés étrangers sont importants, mais il ne s'agit pas de développer des qu'en tenant compte de leurs goûts."L'année dernière, on apprenait que Square Enix avait décidé de favoriser le doublage anglais pour Final Fantasy XVI, et que l'enregistrement des voix japonaises n'avait même pas débuté. On se rappelle aussi qu'au moment de la sortie de Ghost of Tsushima en 2020, Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série Yakuza, avait tenu à féliciter Sucker Punch pour son incroyable travail. "Je pense que c'est un jeu qui aurait dû être développé par des Japonais, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient abattu un boulot monstre en récoltant tout un tas de données. Il y a aussi le mode "Kurosawa" qui montre qu'ils ont souhaité donner au jeu une dimension cinématographique. En fait, c'est le genre de travail fait par un studio occidental qui montre qu'ils sont encore plus japonais que nous. C'est tout simplement incroyable. Nous pensons souvent qu'ils ne pourraient jamais faire certaines choses propres à notre culture, mais ce jeu prouve que nous avons tort." Sucker Punch ne pouvait pas rêver meilleur compliment.