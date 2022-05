Square Enix sur le point de se faire racheter par Sony ? Le point sur la grosse rumeur du jour

Thief, Legacy of Kein, ou encore Deus Ex. Bref, même s'il n'a pas totalement tourné le dos à l'Occident (par exemple, les droits d'Outriders, de Just Cause et de Life is Strange demeurent sa propriété), l'éditeur a clairement décidé de privilégier ses studios japonais.





Marvel - that’s the reason why Square sold its NA team for 0m. Because in a little under two years they lost 0m on two Marvel games. But it still looks like a low price given the optionality on probably 4 AAA titles coming through. #SquareEnix #Embracer — David Gibson (@gibbogame) 2 mai 2022



Réputé pour laisser traîner ses oreilles - ou plutôt celles de ses sources - un peu partout, l'insider Jeff Grubb (VentureBeat) croit savoir que si Square Enix a conclu cet accord avec Embracer, ce n'est pas pour rien. "Je pense que Square Enix essaie de se positionner pour une acquisition", indique-t-il. En gros, l'idée serait de rendre la mariée plus belle en se séparant, notamment, de ce qui plombe les comptes. D'ailleurs, selon l'analyste David Gibson, Marvel's Avengers et Les Gardiens de la Galaxie auraient fait perdre plus de 200 millions de dollars à Square Enix en l'espace de deux ans, ce qui expliquerait pourquoi le chèque ne s'élève qu'à 300 millions de dollars - un montant qui en a surpris plus d'un - alors que le potentiel des licences récupérées par Embracer reste fort.



Toujours d'après Jeff Grubb, ce grand ménage aurait pour principal objectif de susciter l'intérêt de Sony Interactive Entertainment. "La grosse rumeur, c'était Sony qui rachète Square Enix", a-t-il tweeté, en ajoutant toutefois qu'il ne peut strictement rien confirmer et qu'il ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour valider définitivement cette hypothèse. "C'est le genre de deal qui peut tomber à l'eau ou changer du tout au tout. C'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs", a-t-il ajouté. Inutile de vous dire que certains imaginent déjà les prochains Final Fantasy sortir en exclusivité sur PS5, comme au bon vieux temps. Mais pour l'instant, ce n'est que du pur fantasme.





OK. I've said this a thousand times, but there's always someone who is hearing it for the first time: We never really hear enough to report on acquisitions with any certainty. Sony acquiring Square was the big rumor. But I CANNOT confirm that. And I continue to not know. pic.twitter.com/5ZKJruszCE — Jeff Grubb (@JeffGrubb) 3 mai 2022