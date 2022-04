Tomb Raider : le prochain épisode est développé avec l'Unreal Engine 5, premiers détails

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc — Tomb Raider (@tombraider) 5 avril 2022

C'était le fameux "one more thing" de la conférence d'Epic Games dédiée à l'Unreal Engine 5 : l'annonce du nouveau Tomb Raider a été officialisé hier par Dallas Dickinson, Franchise General Manager chez Crystal Dynamics. Si les joueurs ont éré ravis d'apprendre que Lara Croft va reprendre du service, il va en revanche se montrer patient puisque le développement vient tout juste de démarrer. Bien évidemment, ce fut l'occasion de vanter les mérites de l'Unreal Engine 5 qui propose des outils toujours plus élaborés pour permettre d'obtenir des rendus graphiques plus poussés et plus photo-réalistes. Mais puisque les graphismes ne font pas tout, il est aussi précisé que ce nouveau Tomb Raider permettra de franchir un cap en termes de narration et d'expérience de jeu. Evidemment, d'aucuns y verront juste un message marketing de plus pour flatter le partenaire Epic Games et son nouveau moteur, mais connaissant la franchise et ses graphismes soignés, on peut tout de même se dire que ce prochain épisode devrait a fortiori nous en mettre plein les yeux. Reste à savoir comment nous allons retrouver cette nouvelle Lara Croft et si elle sera toujours équipé de ses armes fétiches que sont ses 2 guns et son arc désormais. Réponse un de ces quatre...