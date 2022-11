Tomb Raider : Crystal Dynamics donnera des nouvelles du prochain épisode en 2023

En développement chez Crystal Dynamics, le prochain Tomb Raider se fait particulièrement discret en dépit des rumeurs dont il fait l'objet . Selon les derniers bruits de couloir, Lara Croft, la trentaine passée désormais, serait à la tête d'une équipe d'archéologues et devrait faire face à un cataclysme frappant la planète entière. D'ailleurs, l'ampleur de la tâche serait tellement énorme que les développeurs réfléchiraient à intégrer un mode coopération. Mais ce qui a clairement suscité la polémique, c'est le fait que dans cet épisode, l'aventurière entretiendrait une relation homosexuelle. Il n'en fallait pas plus pour que certains accusent Crystal Dynamics d'avoir cédé au wokisme.Bref, tout ça pour dire que dans le cadre d'une conférence téléphonique avec les investisseurs d'Embracer, Phil Rodgers a confié que le studio donnerait certainement des nouvelles du prochain Tomb Raider en 2023. Le patron d'Eidos et de Crystal Dynamics a notamment insisté sur les bienfaits de l'Unreal Engine 5 et la plus-value qu'il apportait en matière de narration. Il va donc falloir s'armer de patience, sachant que depuis, Square Enix a fait supprimer le numéro du podcast Sacred Symbols à l'origine du leak . Une preuve que la vérité n'est pas loin, le show en question ayant également précisé que les développeurs étaient à la recherche d'une actrice britannique trentenaire et au physique proche d'Emily Blunt ou de Rosamund Pike.