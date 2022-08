Tomb Raider Next Gen' : une relation homosexuelle pour Lara Croft ? Une rumeur fait polémique

Annoncé à la fin de l'Epic Game Show en avril dernier , le prochain épisode de Tomb Raider sera développé avec le moteur Unreal Engine 5, et donc entièrement dédié aux consoles next gen que sont la PS5 et la Xbox Series. Si l'on sait que le jeu ne sortira pas sous l'édition de Square Enix, qui s'est détaché de toutes ses licences occidentales, c'est toujours le studio Crystal Dynamics qui est à l'oeuvre pour donner un nouveau souffle à la licence. Si le projet est encore bien mystérieux, le podcast "Sacred Symbol" a fait fuiter quelques bribes du scénario , qui révèle d'ailleurs quelques éléments de gameplay. Evidemmentn tout cela est à mettre au conditionnel, mais ces rumeurs permettent de mettre le doigt sur de probables évolutions pour la série. On apprend pour commencer que le jeu porterait le nom de code "Project Jawbreaker" (littéralement "Le Projet qui décroche la mâchoire) et que le scénario qui a fuité aurait été donné aux acteurs qui participeraient à la performance capture. Lara Croft, désormais la trentaine passée, serait à la tête d'une équipe d'archéologues, devra faire face à une menace d'ampleur mondial, suite à un cataclysme. Les noms de personnages, Devendra et Tanvi, sont évoqués comme étant des partenaires de jeu de Lara Croft, ce qui signifierait qu'un mode coop' serait en vue.Autre élément lié à l'histoire du jeu et qui a fait vivement réagir les joueurs, au point même de créer une polémique, c'est qu'il est indiqué "des séquences romantiques avec un autre personnage féminin". En d'autres termes, Lara Croft pourrait possiblement avoir une relation homosexuelle avec un autre personnage durant l'aventure. Les commentaires négatifs face à cette rumeur n'ont pas tardé à émerger sur les réseaux sociaux, expliquant que la licence Tomb Raider est elle aussi victime de cette mouvance "woke" que certains rejettent violemment. Perso, on dit pas non pour une version Steve Raider de Tomb Raider (voir photos plus bas). Enfin, pour terminer, sachez que le podcast "Sacred Symbol" indique également que la production serait actuellement en train de chercher une nouvelle actrice pour incarner la nouvelle Lara Croft, avec un profil britannique au physique proche d'Emily Blunt ou Rosamund Pike. On rappelle que côté cinéma, l'actrice Alicia Vikander semble avoir été écartée après que le MGM ait perdu les droits d'exploitation de la licence et que la suite Tomb Raider 2 semble compromise.