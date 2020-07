Ghost of Tsushima : le créateur de Yakuza dithyrambique, il aurait aimé qu'il soit développé par des Japonais

Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série Yakuza, a profité du dernier SegaNama pour dire tout le bien qu'il pensait de Ghost of Tsushima. Interrogé par un fan, il a reconnu que Sucker Punch avait fait de l'excellent travail. "Je pense que c'est un jeu qui aurait dû être développé par des Japonais, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient abattu un boulot monstre en récoltant tout un tas de données, a-t-il indiqué dans des propos relayés par DualShockers . Il y a aussi le mode "Kurosawa" qui montre qu'ils ont souhaité donner au jeu une dimension cinématographique. En fait, c'est le genre de travail fait par un studio occidental qui montre qu'ils sont encore plus japonais que nous. C'est tout simplement incroyable. Nous pensons souvent qu'ils ne pourraient jamais faire certaines choses propres à notre culture, mais ce jeu prouve que nous avons tort."Avant d'ajouter : "Ghost of Tsushima comprend un certain nombre d'éléments novateurs, comme la façon dont les ombres sont parfaitement utilisées. Je suis convaincu qu'ils ont également travaillé dur sur tous ces aspects, et ça s'inscrit dans le récit. C'est fou. Par ailleurs, le jeu est également devenu le meilleur lancement d'une nouvelle franchise PS4. Je savais qu'il se vendrait bien, mais je me demandais jusqu'à quel point. Parce que des jeux similaires tels que Sekiro sont sortis récemment, ce qui aurait pu limiter l'intérêt de Ghost of Tsushima."Nagoshi-san a glissé un mot sur Jin Sakai, le héros du jeu qu'il ne semble pas trouver charismatique, tout comme nous. "Je suis sûr que dans n'importe quelle autre compagnie, si les designers avaient débarqué avec une illustration de lui, ils auraient essuyé un refus (rires)." Toutefois, il a confié que l'envie et la motivation des équipes sont tellement palpables à travers le personnage, que la mayonnaise finit par prendre. Enfin, il a tenu à saluer Sucker Punch pour le courage dont il a fait preuve en optant pour univers pas évident à appréhender.On rappelle que Ghost of Tsushima est disponible sur PS4 depuis le 17 juillet, et que nous lui avons attribué la sympathique note de 17 sur 20