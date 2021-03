Tomb Raider : une trilogie en approche ? Microsoft vend la mèche

Tomb Raider : Definitive Survivor Trilogy devrait arriver le 18 mars prochain. Sans surprise, cette compilation serait dédiée aux trois épisodes sortis depuis le reboot de la série en 2013 (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) sans oublier leurs DLC respectifs. Pour l'instant, aucun prix n'est mentionné, mais compte tenu de la proximité de la commercalisation, nul doute que Square Enix communiquera l'information prochainement - à condition, bien évidemment, que tout ceci soit confirmé.Enfin, si la Xbox One semble la seule concernée par cette trilogie pour le moment, il y a fort à parier que la PS4 et le PC seront aussi dans le coup.