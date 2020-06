Night City Wire" a finalement été reporté au 25 juin, en raison des émeutes qui secouent actuellement les Etats-Unis. "Nous sommes impatients de partager des nouvelles informations sur le jeu, mais des débats plus importants ont actuellement lieu et nous voulons qu'ils soient entendus, peut-on lire sur Twitter. Nous sommes profondément contre le racisme, l'intolérence et la violence. Black Lives Matter."



Pour mémoire, Cyberpunk 2077 est attendu pour le 17 septembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC. Une version Stadia est également dans les tuyaux.





We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.