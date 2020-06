Black Lives Matter : l'industrie du jeu vidéo multiplie les dons pour la lutte contre le racisme

National Association for the Advancement of Colored People.



Du côté d'Ubisoft, un don de 100 000$ est en route, et n'oublions pas le chèque d'un million de dollars remis par le site Humble Bundle. Enfin, Bungie a également promis une contribution financière.

Suite à la mort de George Floyd aux Etats-Unis, le territoire doit faire face à de nombreuses émeutes que les autorités locales ont du mal à maitriser. Conscients qu'il était nécessaire que certaines voix se fassent entendre, plusieurs acteurs de l'industrie vidéoludique ont pris la sage décision de repousser leurs événements Par exemple, Sony Interactive Entertainment ne présentera pas la PS5 demain, CD Projekt Red parlera de Cyberpunk 2077 le 25 juin au lieu du 11, et le coup d'envoi du Summer of Gaming sera finalement donné le 8 juin. Mais ça ne s'arrête pas làEn effet, des éditeurs ont pris l'initiative de faire un don pour la lutte contre le racisme soutenue par le mouvement Black Lives Matter. Ainsi, on apprenait ce matin que Square Enix avait fait un chèque de 250 000$ ; oui, une sacrée somme. Pour sa part, en plus de repousser la présentation de Madden NFL 21, Electronic Arts s'est engagé à donner un million de dollars à différentes organisations combattant les violences raciales. Pareil pour Devolver Digital qui offre 65 000 $, tandis que les organisateurs de l'EVO ont décidé de remettre 15 000$ que devront se partager Lake Street Council et la