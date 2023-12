GTA 6 : le 1er trailer sera diffusé la semaine prochaine, tout savoir !

Le mardi 5 décembre 2023 à 15h heure française, telle est donc la date choisie par Rockstar Games pour révéler le tout premier trailer de GTA 6. Une décennie d'attente pour ce qui est sans doute l'un des jeux les plus attendus de l'industrie, et dont le message d'annonce le mois dernier avait généré à lui seul 183 millions de vues sur Twitter. C'est aussi l'occasion pour Rockstar Games de confirmer la ville de Vice City avec cette image à la teinte rosâtre et ces palmiers qui rappellent évidemment les palmiers de la ville fictive de GTA. Bien sûr, les 90 vidéos qui ont été piratées il y a un an ont permis de révéler et confirmer pas mal de choses, mais il y a évidemment encore beaucoup de choses à découvrir, ne serait-ce que les graphismes du jeu, qui vont être scrutés, surtout après la claque technique que fut Red Dead Redemption 2 en 2018.