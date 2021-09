GTA 5 : les versions PS5 et Xbox Series repoussées à 2022, nouveau trailer

Il va falloir s'armer encore de patience pour profiter des versions PS5 et Xbox Series de GTA 5. A l'occasion du PlayStation Showcase 2021 qui s'est tenu le 9 septembre 2021, Rockstar Games a prévenu que son jeu n'arrivera finalement qu'en mars 2022, soit 5 mois de plus à attendre par rapport à la date annoncée du 11 novembre 2021. Un nouveau trailer a d'ailleurs été publiée pour nous rappeler que cette "nouvelle" version sera améliorée, avec notamment le switch instantané entre les 3 personnages principaux dans la campagne solo. Côté graphismes, on nous promet aussi de nettes améliorations, sans oublier tout le contenu de GTA Online qui va avec. Allez, plus quelques mois avant de repartir à Los Santos.