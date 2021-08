GTA 5 : le jeu tournera en 4K 60fps sur PS5, Sony l'affirme publiquement

Alors qu'on attend encore et toujours que Rockstar Games donne des nouvelles de la version dite next gen' de GTA 5, il faut se tourner du côté de Sony Interactive Entertainment pour avoir un peu plus de biscuit. En effet, le blog de PlayStation Allemagne a divulgué une information capitale quant à la technique qui sera utilisée sur l'énième remaster du titre phare de Rockstar Games. Et d'après le site, GTA V tournera bien en 4K 60fps sur PS5, c'est du moins écrit noir sur blanc et au moment où l'on écrit ces lignes, rien n'a été supprimé. On imagine que la version Xbox Series X proposera elle aussi de la 4K en 60 images par seconde, mais on attendra bien sûr que Rockstar Games confirme de son côté pour être sûr à 100%, même si on ne remet pas en question les informations données par PlayStation.