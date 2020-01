GTA 5 : le jeu se rend dispo dans le Xbox Game Pass, 2020 commence bien

Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 3 janvier 2020

Histoire de bien commencer l'année, Microsoft huile déjà la sulfateuse et vient de bouger un pion stratégique : l'inclusion du gros hit, si ce n'est le plus gros hit de tous les temps, GTA V dans le catalogue déjà bien fourni de son Xbox Game Pass. Ainsi, tous les abonnés du fameux service payant - 1 euro seulement les trois premiers mois en ce moment, 12,99 après - pourront profiter de cette aventure remarquable pondue par Rockstar en 2013, portée avec brio par la suite sur Xbox One et PlayStation 4 (et PC). Inutile de préciser qu'il s'agit d'un must have considérable et que sa partie multijoueur, GTA Online, continue de perdurer avec un incroyable sens du détail. Jetez-vous dessus.