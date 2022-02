Gran Turismo Sophy : une IA surhumaine mise au point par Sony, les explications

Avide de nouvelles technologies, Sony a toujours beaucoup investi dans le Research & Development et sa nouvelle filiale, Sony AI, travaille depuis quelques années sur une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est aujourd'hui présenté en bonne et due forme. Baptisé Gran Turismo Sophy, cette IA qui se veut révolutionnaire et surtout surhumaine ne sera pas présente au lancement de Gran Turismo 7 ; mais dans le mois qui suit. En attendant, Sony veut nous montrer comment ce programme est parvenu à surpasser les meilleurs pilotes de Gran Turismo Sport tels que Emily Jones, Valerio Gallo et Igor Fraga, et ce lors de deux événements Race Together 2021 Challenge qui ont eu lieu les 2 juillet 2021 et 21 octobre 2021. Comment est-ce possible ? Et bien, la particularité de GT Sophy, c'est de disposer d’une nouvelle plateforme d’apprentissage par renforcement profond développée en collaboration par Sony AI, PDI et SIE. Le programme analyse et peut alors maîtriser toutes les compétences de conduite pour se montrer plus performant qu'un être humain :





1. Contrôle de la voiture de course : compréhension fine de la dynamique automobile, des trajectoires et des manœuvres de précision pour conquérir les circuits difficiles.





2. Tactique de course : capacité à prendre des décisions au quart de tour pour s’adapter à l’évolution rapide des situations de course. GT Sophy a démontré sa maîtrise de tactiques telles que les dépassements dans le sillage, les dépassements croisés et même certaines manœuvres défensives comme le blocage.





3. Étiquette de course : pour devenir un modèle de fair-play, GT Sophy a dû se conformer à des règles de sportivité très raffinées mais floues, comme l’évitement des collisions par faute et le respect des trajectoires des adversaires.



Avec un tel degré de skill, GT Sophy va donc venir se mesurer aux joueurs du monde entier dans le prochain Gran Turismo 7. Sony Interactive Entertainment a précisé que son intégration sera effective dans le mois après la sortie du jeu, ce qui devrait alors redéfinir toute la notion de compétition lorsqu'on joue en solo, face à l'IA. L'idée d'ailleurs n'est pas de battre systématiquement les joueurs non professionels, mais leur offrir ce challenge permanent qui va leur permettre de repousser leurs performances, comme l'indique Hiroaki Kitano, PDG de Sony AI.





Gran Turismo Sophy marque un jalon dans le développement de l’IA dont le but n’est pas simplement d’être meilleur que les joueurs humains, mais aussi de leur offrir un adversaire stimulant capable d’accélérer et de faire passer les techniques et la créativité des joueurs à une vitesse supérieure.

Et à en croire les propos des coureurs professionels, ce GT Sophy donne l'impression de ne pas se mesurer à une intelligence artificielle et qu'elle peut aussi servir de coach, ou des compagnons de jeu pour les pilotes. On a hâte de tester ça.