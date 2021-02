Gran Turismo 7 : sans surprise, le jeu ne sortira pas en 2021, il va falloir être patient

Gran Turismo 7 ne sortira finalement pas en 2021, c'est ce que Jim Ryan, l'actuel Président de Sony Interactive Entertainment, a déclaré au magazine GQ lors d'une longue mais intéressante interview . Ce n'est pas vraiment une surprise dans le sens où Polyphony Digital, et plus précisément Kazunori Yamauchi le créateur, n'a jamais délivré un seul épisode en temps et en heure. Mais les raisons de ce report qui semble inopiné sont dues à l'impact du COVID-19 sur le développement du jeu. C'est du moins ce que Jim Ryan explique, précisant qu'il ne faut pas attendre le jeu avant 2022. De cette manière, les développeurs ont encore plus de temps pour aller plus loin dans la production, sachant que Kazunori Yamauchi n'hésite jamais à aller jusqu'au bout de ses délires. Jim Ryen précise que des nouvelles seront données dès lors qu'ils verront plus claires dans la suite des événements. Espérons que cet épisode corrige les erreurs de l'épisode Sport qui n'avait pas plus à tout le monde...