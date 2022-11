Gran Turismo 7 : la mise à jour de Novembre 2022 dévoile des voitures d'exception

Comme tous les mois, le jeu Gran Turismo 7 se dote d'une nouvelle mise à jour gratuite, et comme à chaque fois, Polyphony Digital a préparé une vidéo afin de nous présenter les nouveautés que les joueurs sont en droit d'attendre de cet update. Les joueurs vont pouvoir profiter d'un nouveau circuit, celui du Michelin Raceway Road Atlanta, qui n'a d'ailleurs pas hésité à tweeter afin de propager la bonne nouvelle. Situé à Braselton, en Géorgie aux États-Unis, le Road Atlanta, officiellement nommé Michelin Raceway Road Atlanta est un circuit de sports mécaniques long de 4,088 km, capable d'accueillir des épreuves des catégories American Le Mans Series et AMA Superbike Championship. Trois nouveaux bolides viennent aussi se rajouter à la longue liste déjà disponible, avec pour commencer la BMW M2 Competition (2018), puis la Ford Sierra RS 500 Cosworth (1987) et enfin pour terminer, la Nissan Silvia K's Aero (S14) (1996). Mais ce n'est pas tout, on pourra aussi piloter deux véhicules inédits que sont la Gran Turismo Red Bull X2019 25th Anniversary et la nouvelle Ferrari Vision Gran Turismo, créée spécialement pour le jeu et qui sera présentée le dimanche 27 novembre pour les finales des Gran Turismo World Series.