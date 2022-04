Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.13 est arrivée, voici la liste de toutes les nouveautés

MISE À JOUR 1.13 GRAN TURISMO 7

Pas de temps mort pour Gran Turismo 7 qui fait déjà l'objet d'une nouvelle mise à jour sur PS4 et PS5 après celle déployée il y a bientôt deux semaines . Cette fois-ci, le patch 1.13 ne se contente pas de corriger certains aspects du jeu, puisqu'il se charge également d'étoffer le contenu, avec notamment trois nouvelles voitures (la Subaru BRZ GT300 '21, la Subaru BRZ S '21, et la Suzuki Cappuccino (EA11R) '91), le mythique tracé des 24 Heures de Spa-Francorchamps et ses événements (Sunday Cup européenne 500, Clubman Cup japonaise 550, Touring cars internationales 800), ainsi que "Maisons de style Gassho à Ainokura" et "Fleurs de cerisier la nuit" qui apparaissent dans la section spéciale de Scapes.Pour mémoire, Garn Turismo 7 est disponible depuis le 4 mars dernier sur les deux machines.

1. Voitures



Les trois voitures suivantes ont été ajoutées :

Subaru BRZ GT300 '21 (en vente à Brand Central) ;

Subaru BRZ S '21 (en vente à Brand Central) ;

Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 (en vente à partir du 26 avril chez le concessionnaire de voitures d'occasion).

2. Circuits



Le tracé des 24 Heures de Spa-Francorchamps a été ajouté.



3. Circuits mondiaux



Les trois événements suivants ont été ajoutés à Spa-Francorchamps :

Sunday Cup européenne 500

Clubman Cup japonaise 550

Touring cars internationales 800

4. Scapes



"Maisons de style Gassho à Ainokura" et "Fleurs de cerisier la nuit" ont été ajoutées à la section spéciale de Scapes.

Une option de diaporama a été ajoutée à la lecture automatique de la démonstration.





















Autres améliorations et ajustements



1. Écran titre



Des infos sur le sujet s'affichent désormais au centre de l’écran.



2. Concessionnaire de voitures d'occasion



Un indicateur s'affiche désormais sur les nouvelles voitures du jour que vous pouvez acheter ;

La Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 sera en vente à partir du 26 avril. Il s'agira d'un modèle incontournable.



3. Concessionnaire de voitures de légende



Un indicateur de nouveau stock s'affiche désormais sur les nouvelles voitures du jour que vous pouvez acheter.



4. Garage



"Carrosserie large" s'affiche désormais sur toutes les voitures de votre garage auxquelles vous avez attribué une carrosserie large ;

Le son d'un moteur au démarrage retentit désormais quand vous changez de voiture.















5. Écran de course



Pour les courses en temps limité, l'affichage du temps restant a été déplacé vers le centre de l'écran et le visuel a été modifié.



6. Voitures rivales (IA)



La trajectoire des voitures rivales au Nürburgring a été ajustée.



7. Sport



Il est désormais possible de participer à certains événements en louant des voitures spécifiques à un événement ou en utilisant des voitures du garage ;

Des vidéos sont désormais diffusées avant les finales de la "Nations Cup" et de la "Manufacturers Cup".

Les informations suivantes sont désormais indiquées sur l'écran d'événement affiché avant chaque course :

Usure pneumatique

Consommation de carburant

Température

Type de départ

Pneus requis (uniquement affiché si l'option est activée)

Arrêt aux stands obligatoire (uniquement affiché si l'option est activée)

Vous verrez désormais une vidéo sur le fair-play la première fois que vous accéderez au mode "Sport". Cette vidéo présente des recommandations importantes sur la participation aux courses ;

Nous avons ajouté un écran "Détails de course". Vous pourrez consulter les informations suivantes en sélectionnant l'icône "Détails de course" sur la droite de l'écran d'inscription à la course.

Informations générales

Paramètres de qualification

Paramètres de course

Paramètres de pénalités

Restrictions des Options de conduite

Règlement

8. Éditeur de livrées



L'option "Couleur du sticker par défaut" a été ajoutée aux paramètres de l'éditeur. Vous pourrez sélectionner le blanc ou la couleur la plus récente utilisée (ce choix active la dernière couleur utilisée).



9. Rediffusion



Nous avons ajouté une option permettant de filtrer par genre ou par artiste en sélectionnant un morceau pour la musique de rediffusion ;

Pour les nouvelles rediffusions, vous pouvez désormais utiliser l'avance rapide afin d'accéder au tour suivant.















10. Paramètres de la voiture



Nous avons réglé un problème provoquant la disparition d'une feuille de paramètres ;

Nous avons réglé un problème lié aux points de performance (PP) survenant à cause d'un réglage du restricteur de puissance ;

Nous avons réglé un problème qui empêchait l'addition correcte des points de performance (PP) lors de l'exécution de certains paramètres ou opérations (le calcul des points de performance (PP) pourrait ne pas s'effectuer correctement dans certaines conditions, telles que l'ajout de pneus à forte adhérence à certaines voitures).



11. Comportement des voitures



Nous avons ajusté l'algorithme de calculs géométriques pour la suspension. Cela a permis d'améliorer la traction sur les voitures à propulsion et de réduire les réactions au transfert de poids ;

Nous avons ajusté la relation entre les actions sur le dispositif de contrôle (joystick analogique, Touche R2, accélérateur sur une manette volant) et la position du papillon des gaz.

Nous avons ajusté la vitesse de direction du joystick analogique ;

Nous avons ajusté le retour de force des volants suivants :

Fanatec® Podium

Fanatec® GT DD Pro

Fanatec® GT DD Pro + BoostKit

Nous avons ajusté le contrôle de la pression des quatre freins lors de l'entrée dans un virage. La distance de freinage est donc globalement réduite ;



12. Paramètres (Paramètres de manette)



L'intensité de l'effet gâchette peut maintenant s'ajuster à partir du menu rapide qui s'affiche pendant une course ou à partir de [Paramètres] > [Paramètres de manette] dans le menu Pause. "Effet gâchette J1 (Accélérateur)" et "Effet gâchette J1 (Freins)" peuvent désormais être réglés sur "Désactivé", "Faible" ou "Fort" ;

Nous avons modifié la limite supérieure de la correction de la vitesse de la manette pour passer de 7 à 10 dans [Paramètres] > [Paramètres de manette] > [Sensibilité direction (manette)] dans le menu rapide en course et le menu Pause.



13. Paramètres (Volume sonore)



Les huit options sonores suivantes peuvent désormais être ajustées à partir de [Paramètres] > [Volume sonore] dans le menu rapide en course et le menu Pause :

Mode Son des courses (Musique et effets sonores - équilibré / Effets sonores amplifiés / Mode focalisé sur la musique de course)

Lire la musique en course (Activé/ Désactivé)

Musique en course (Volume)

Effets sonores en course (Volume)

Bruit moteur du joueur (Volume)

Bruits de transmission (Volume)

Crissement de pneus (Volume)

Bruit moteur des rivaux (Volume)

14. GT Auto



Nous avons réglé un problème qui permettait d'effectuer un changement d'huile sur une voiture qui n'en avait pas besoin.



15. Voitures



Nous avons réglé divers problèmes sur les quatre voitures suivantes :

Honda Fit Hybrid '14 : la couleur de la carrosserie n'était pas appliquée sur certaines parties du dessous de la voiture ;

Jeep Willys MB '45 : la peinture intérieure n'était pas appliquée après sa sélection ;

Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 : le graphisme du sticker se déformait quand le sticker était ajouté à partir de [Pièces personnalisées] > [Avant] > [Type A] dans l'Éditeur de livrées ;

Ferrari 458 Italia '09 : le sticker de numéro semblait déformé quand il était ajouté à une voiture équipée d'une carrosserie large.

16. Autres



Divers problèmes ont été corrigés.