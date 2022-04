Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.12 est disponible, voici la liste des nouveautés

1. Brand Central

Aston Martin

Bugatti

Citroën

Ferrari

Lamborghini

Pagani

Porsche

2. Circuits mondiaux

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Polyphony Digital prend soin de Gran Turismo 7. Sans doute en raison du bad buzz qui a suivi la coupure des serveurs - révélant ainsi l'obligation de disposer d'une connexion Internet - et le déploiement de la fameuse mise à jour 1.08 coupable d'avoir trifouillé les crédits en défaveur des joueurs. Deux accrocs qui, d'ailleurs, ont contraint le créateur de la série, Kazunori Yamauchi, à présenter ses excuses à la communauté . Aujourd'hui, les possesseurs du jeu seront sans doute intéressés qu'un nouveau patch est disponible sur PS4 et PS5. Cette mise à jour 1.12 propose des ajustements que l'on vous propose de découvrir ci-dessous.Nous avons corrigé un problème de la fonctionnalité "invitation" où celles-ci expiraient prématurément. De plus, avec cette mise à jour, tous les comptes qui se connecteront avant le 24 avril recevront des invitations de la part des constructeurs suivants :Avec le déploiement de la mise à jour 1.12, les invitations sont désormais utilisables 30 jours à compter de la date de réception.Nous avons corrigé un problème où la musique ne se lançait pas sur les lignes de départ et d'arrivée d'une course.Pour mémoire, Gran Turismo 7 est sorti le 4 mars dernier sur PS4 et PS5. Notre test est accessible juste là