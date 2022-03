Gran Turismo 7 : le jeu est injouable depuis 24h, voici les explications

Sorti le 4 mars dernier, Gran Turismo 7 a mis plus ou moins tout le monde d'accord, le jeu revenant aux sources avec un mode solo digne des précédents Gran Turismo. Seulement voilà, depuis quelques jours, la communauté commence à s'agacer sur les changements opérés par les dernières mises à jour, notamment sur la façon dont les crédits sont désormais gérés. On l'avait déjà souligné dans notre test complet, mais Polyphony Digital a clairement pensé son jeu pour inclure des micro-transactions, et pousser le joueur à passer à la caisse plutôt que de farmer. Il faut dire que le prix des voitures dans Gran Turismo 7 n'a jamais été aussi élevé, ce qui fait monter la gronde auprès des joueurs. On ne sait pas si Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment ont tenté un rétropédalage, mais depuis l'arrivée de la mise à jour 1.07, Gran Turismo n'est plus accessible, et cela fait désormais plus de 24 heures que ça dure. Un message a été posté sur leurs réseaux sociaux pour expliquer que le jeu est en maintenance, et que cette fermeture va prendre plus de temps que prévu.

Due to an issue found in Update 1.07, we will be extending the Server Maintenance period. We will notify everyone as soon as possible when this is likely to be completed. We apologize for this inconvenience and ask for your patience while we work to resolve the issue. #GT7 — Gran Turismo (@thegranturismo) 17 mars 2022



Le studio japonais explique bien que c'est la mise à jour 1.07 qui est à l'origine de la panne, mais reste évasif quant aux réelles causes. Polyphony Digital s'engage à tenir la communauté au courant, mais la grogne se fait plus forte ces dernières heures, puisque même le mode solo est lui aussi touché, ce dernier étant soumis à une connexion obligatoire pour se lancer. Espérons que les prochaines communications autour de cette maintenance sera plus claire, et en attendant, il suffit de prendre son mal en patience et de jouer à autre chose...