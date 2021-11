Gran Turismo 7 : Kazunori Yamauchi présente le mode Photo et sort son Reflex

Sony Interactive Entertainment et Polyphony Digital continuent de faire la promotion de Gran Turismo 7 avec une nouvelle vidéo "Behind the scenes" qui parle cette fois-ci du mode Photo. Sans surprise, le jeu de Kazunori Yamauchi bénéficiera de cette fonctionnalité désormais répandue dans tous les jeux, afin de permettre de faire de beaux clichés pour ensuite les partager à ses contacts. Et quand on sait à quel point le créateur de la série est un amoureux de la photo, pas étonnant de l'écouter nous raconter des anecdotes sur cette passion transmise par son papa. D'ailleurs, dans la vidéo, on le voit avec un Reflex et nous présenter quelques unes des options possibles avec le logiciel photoqui sera proposé dans le jeu. La sortie de Gran Turismo 7 sera prévu pour le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5.