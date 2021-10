Goldorak : Microids lâche enfin la première vidéo et les premiers screenshots du jeu vidéo

Huit mois après son annonce-surprise, le jeu vidéo Goldorak dévoile enfin ses premiers atours à travers un premier teaser en 4K et deux screenshots pour poser les bases de ce qui sera un jeu d'action dans des zones ouvertes. Si le teaser n'est là que pour faire monter la hype, il permet en revanche de révéler plusieurs choses. Tout d'abord, on apprend que c'est le jeune studio Endroad qui est aux commandes du projet, lui qui avait sorti Fallback en 2019, un rogue-like en 2.5D. On apprend d'ailleurs que les développeurs seront appuyés par d'autres personnes externes, à savoir Laurent Cluzel, directeur artistique et directeur créatif, mais aussi Philippe Dessoly, célèbre illustrateur de Mr Nutz qui collabore étroitement avec Microids sur de nombreux projets (Astérix & Obélix Baffez-les tous, Joe & Mac Remake) et qui va donc prêter main forte au jeu vidéo Goldorak côté direction artistique.

Stéphane Longeard, CEO de Microids, qu'on avait pu interviewer il y a quelques semaines, exprime à nouveau son enthousiasme quant à l'arrivée d'un tel titre dans le catalogue de Microids :





Nous sommes heureux de pouvoir montrer les premières images du jeu Goldorak. Endroad est un studio talentueux et nous avons une entière confiance en eux pour retranscrire à merveille l’univers créé par Go Nagai en jeu vidéo. Nous révélerons prochainement les premières images de gameplay.

Du côté du studio Endroad, on apprend de la part de Colomban Cicéron, Game Director et co-fondateur de la société que l'équipe "travaille avec ferveur sur le développement de Goldorak et qu'ils souhaitent créer un jeu d’une grande qualité pour les fans mais aussi pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de connaître Actarus et ses amis". Si l'on se rappelle les mots pronconcés par Stéphane Longeard dans notre entretien exclusif, le jeu permettra de jouer à 4 modes de transformation différents, sans doute au moins avec Goldorak lorsqu'il est à pieds, aux commandes du vaisseau volant, comme on peut le voir dans les screenshots qui suivent.