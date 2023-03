Goldorak : Microids collabore avec l'Arabie Saoudite, un partenariat a été signé

fondation











MiSK de Mohamed Ben Salmane. C'est sans doute pour cette raison que Microids a signé il y a quelques semaines un accord de distribution pour le jeu vidéo Goldorak Le Festin des Loups. Stéphane Longeard et Alain Milly étaient d'ailleurs en déplacement à Riyad début mars pour concrétiser cette collaboration.

On le sait, l'Arabie Saoudite est un acteur qui va beaucoup compter dans le monde de la pop culture mondiale ces prochaines années. Entre les envies de rachats de gros studios et éditeurs de jeux vidéo, la participation du pays dans des productions de films et de série d'animation japonaise, l'état dirigé par Mohamed Ben Salmane ne peut plus être ignoré de la part des Occidentaux et au-delà. D'ailleurs, on le sait déjà, mais c'est bien l'Arabie Saoudite qui finance la production de la prochaine série Goldorak avec Go Nagai aux commandes par le biais de Manga Productions, une filiale qui appartient à la

Nous sommes ravis de collaborer avec Manga Productions (MiSK Foundation) pour éditer notre jeu « Goldorak : Le Festin des Loups » au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ! (MENA).