Goldorak : le nouveau dessin animé est produit par l'Arabie Saoudite, nouveaux détails

MiSK) que Goldorak reviendra prochainement. Pour l'heure, on ne sait pas encore quelle forme prendra ce come-back inespéré, mais la vidéo de Go Nagai nous permettait d'apercevoir quelques croquis préparatoires. Selon certaines rumeurs, il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une nouvelle série, Goldorak ayant plus que jamais la côté, en témoigne le succès incroyable de la BD française éditée par Kana, et le jeu vidéo qui est actuellement en développement chez Microids.

Mohammed ben Salmane (le prince héritier de l'Arabie Saoudite) ne l'a pas oublié. Bercé dans sa jeunesse par le jeu vidéo et la culture japonaise via ses animés, ce dernier a signé un accord avec la société japonaise Dynamic Planning (qui appartient à Go Nagai) pour relancer la hype autour du robot que le Japon a boudé, préférant les frasques de Mazinger. C'est en effet par le biais de Manga Productions (sa société d'animation qui n'est autre qu'une filiale de sa