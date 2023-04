Goldorak Le Festin des Loups : le collector avec la statuette de Goldorak vs Goru Goru

Rappelez-vous, en février dernier, lors du reveal du premier teaser de gameplay de Goldorak Le Festin des Loups, Microids annonçait en fin de vidéo qu'on aurait des nouvelles de l'édition collector du jeu. Ce jour-là est enfin arrivé puisque l'éditeur français vient de nous partager la vidéo qui permet enfin de savoir à quoi ressemblera la figurine qui accompagnera le jeu lors de sa sortie. Il s'agit de la représentation de Goldorak en proie avec Goru Goru, l'un des Golgoths les plus populaires de la série, et reconnaissable entre mille. La statuette fabriquée par Plastoy affichera une taille de 25 cm de hauteur et à ce stade, impossible s'il s'agira d'un produit réalisée en PVC ou avec de la résine. Il est vrai qu'avec son prix de 299€, la question se pose pour cette édition collector qui fait évidemment de l'oeil pour tout fan de Grendizer qui se respecte. De même, le reste du contenu de ce collector n'a pas été révélé et on imagine que Microids attendre un autre moment pour faire encore du teasing. Espérons qu'on ait autre chose que des stickers, des cartes postales ou des accroche-portes pour enfants, l'éditeur en est coutumier, voire même friand...La sortie de Goldorak Le Festin des Loups n'est pas encore connue, hormis un vague 2023, mais d'après nos informations, ce sera en fin d'année, pas loin des fêtes de Noël...