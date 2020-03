GOD OF WAR : un Easter Egg incroyable révélé 2 ans après la sortie du jeu

Sorti en mai 2018, GOD OF WAR a hérité de statut de GOTY de cette même année, coupant l'herbe sous le pied du Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games. Et même si on pensait tout savoir du titre de Santa Monica Studio, c'était sans compter sur les Easter Eggs qu'il est possible de découvrir à condition de pirater le jeu.



C'est exactement ce que Lance McDonald est parvenu à faire en accédant au code-source du jeu et débloquant le mode Ghost, qui consiste à rendre libre la caméra pendant le jeu pour du coup se balader où bon lui semble. Une pratique qu'il avait déjà faite dans le jeu P.T. (la démo de Silent Hill), permettant de découvrir que Lisa, le terrifiant fantôme, suivait le joueur pendant chacun de ses déplacements.





Good day’s work. God of War (PS4)‘s camera fully hacked. No clipping, ability to start and stop time freely, and works fully during cutscenes. It’s activated by entering special button presses on the map screen. Works great! pic.twitter.com/DaoBEIPOck — Lance McDonald (@manfightdragon) 5 mars 2020



Pour GOD OF WAR, Lance McDonald s'est intéressé à une séquence bien particulière, celle où Kratos affronte pour la première fois Baldur, au moment où il se faisait appeler L'Etranger, afin de cacher sa nature de fils d'Odin. Si ce dernier perd son combat face au demi-dieu de l'Olympe après s'être fait péter les cervicales, il n'avait en revanche pas dit son dernier mot. Au moment où Kratos laisse tomber son corps dans le ravin, Lance McDonald décide de suivre la chute de Baldur au lieu de rester focus sur Kratos comme ce fut le cas dans la séquence initiale. Une très belle idée qui nous permet de constater que Baldur avait anticipé son retour à la fin du jeu en faisant deux gros fucks, histoire de troller un peu.



Une idée absolument géniale qui a poussé Lance McDonald à interpeller Cory Barlog sur Twitter pour savoir qui en était l'auteur, mais le game director de GOD OF WAR est resté muet jusqu'à présent.