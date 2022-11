God of War Ragnarök : on ne peut pas faire plus WTF que la publicité japonaise

Goddo Obu Woragnaroku no Uta)

God of War Ragnarök, voilà que le Japon dégaine à son tour son spot TV pour faire la promotion du jeu au pays du Soleil-Levant. On y voit Hiromichi Sato, un célèbre animateur télé au Japon, chanter une sorte de contine pour enfants (, évoquant Kratos, Atreus et ce qu'il faut de leurs armes. Il s'agit évidemment d'une parodie des programmes pour enfants qui pullulent sur la télévision japonaise et qui lui permet pour le coup une exposition mondiale. Il faut dire que la proposition est en décalage complet avec God of War Ragnarök, un jeu qui verse davantage dans la violence, avec des rapports conflictuels entres parents et enfants - on se souvient de la relation toxique entre Freya et Baldur. Toujours est-il que cette chansonnette fait immédiatement son effet, mais se permet toutefois de spoiler un élément majeur du jeu. On ne vous en dit pas plus, à vous de le découvrir dans cette publicité décalée. Quant à la sortie de God of War Ragnarök, elle est toujours calée au 9 novembre prochain, sur PS5 et PS4.