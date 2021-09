God of War Ragnarök : Kratos face à Tyr, le Dieu de la Guerre nordique dans ce trailer de gameplay PS5

On le savait depuis quelques jours que God of War Ragnarok serait montré lors du PlayStation Showcase du 9 septembre 2021 et Sony Interactive Entertainment n'a pas déçu. Les suites des aventures de Kratos barbu et de son fils Atreus étaient bien au rendez-vous, avec une histoire qui reprend pile ou poil où l'on avait laissé les deux guerriers en 2018. Mimir sera lui aussi de la partie et l'homme sans corps a d'ailleurs été rapidement présenté dans ce trailer de gameplay de plus de 3 minutes. La vidéo mélange cinématiques et images de gameplay pour le plus grand plaisir des yeux, même s'il faut bien admettre que la surprise n'est plus aussi impactante qu'il y a 3 ans. Il n'empêche que ces images PS5 de God of War Ragnarok promet un rendu toujours aussi beau, des combats qui s'annoncent tout aussi dantesques et un gameplay qui semble s'ouvrir davantage. Forcément, quand on voit Kratos faire du chien de traineau pour naviguer plus vite, on pense évidemment que l'open world s'est agrandi. Les séquences en bateau seront elles aussi toujours de la partie, tandis que de nouveaux personnages feront leur apparition. On aperçoit Thor qui sera incarné dans le jeu par l'acteur Ryan Hurst (Opie Winston dans la série Sons of Anarchy) et qui semble être le bon candidat pour nous offrir un antagoniste à Kratos digne de ce nom.









Glissons un petit mot sur Týr, qu'on voit se dresser face à Kratos à la fin du trailer. Il s'agira d'un personnage important puisqu'il n'est autre que le Dieu de la Guerre, de la justice et de la loi dans la mythologie nordique. Imposant de taille, il mesure en effet 2,60 mètres, ce qui en fait un géant certes mais reste plus petite qu'une certaine Lady Dimitrescu et son 2,90 mètres. Reste à savoir s'il sera du côté de Kratos ou un potentiel ennemi... En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on reverra Freya, toujours aussi amer que Kratos ait tué son fils Baldur pour la sauver d'une mort certaine. Elle a juré revanche et elle semble toujours aussi déterminé. Quant à Atreus, il a grandi, sa voix a mué aussi et semble décidé à chercher son identité, celle de Loki. Bref, l'histoire de God of War Ragnarok semble nous promettre de belles chosessur les terres désolées de Midgard.











Enfin, pour terminer, sachez que cet épisode change de game director, puisque c'est Eric Williams qui prend la tête du projet, laissant Cory Barlog à un poste où il peut un peu plus souffler, lui qui avait donné 5 ans de sa vie pour le reboot de God of War entre 2013 et 2018. Il reste présent pour s'assurer que tout se passe bien cela dit.