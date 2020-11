God of War Ragnarök : le jeu sortira-t-il aussi sur PS4 ? Sony reste nébuleux

Parmi les jeux les plus attendus alors qu'ils n'ont même pas encore été vraiment dévoilés, God of War Ragnarök figure certainement en tête de liste : il faut dire que la précédente aventure de Kratos était tout bonnement épatante et que sa fin ouverte met l'eau à la bouche. Alors, en tant qu'amateurs précieux d'une franchise culte, on se doit de récupérer la moindre bribe d'information : en l'occurrence, on doit celle d'aujourd'hui - si on peut la qualifier comme ceci - à Jim Ryan, boss de Sony Interactive Entertainment.Lors d'une interview avec The Telegraph, l'Américain s'est vu poser une question croustillante :Devant la politique de Sony à sortir ses prochaines productions next-gen sur PS4 mais également sur PC, voilà une interrogation bien pertinente. Malheureusement, le patron de SIE a botté en touche : "Évidemment, il n'en fallait pas plus pour faire éclore les théories. Devant ce mystère entretenu, et si God of War Ragnarök était bel et bien prévu sur PlayStation 4 ? Pour beaucoup, il ne s'agirait pas d'une très bonne nouvelle, Santa Monica devant alors se brider pour proposer une expérience adaptée à une plateforme moins puissante. Pour d'autres, surtout ceux ne comptant pas acheter la nouvelle machine de Sony tout de suite, voire pas du tout, ce serait évidemment avantageux. Quoiqu'il en soit, on se donne donc rendez-vous en 2021, année durant laquelle devrait sortir le soft si tout se passe bien. On a hâte, oui, on a hâte.