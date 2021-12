God of War Ragnarök : la date de Septembre 2022 commence à circuler grâce à des données PlayStation

God of War Ragnarök avait été autant repoussé, c'était avant tout à cause de lui, après une lourde intervention chirurgicale où il s'est fait remplacer ses deux hanches, opérer du dos mais auss du genou. Attendant son prompt rétablissement et la fin de sa rééducation, l'équipe de Santa Monica Studios n'avait jamais communiqué sur les raisons du report du jeu, par respect pour Judge, qui a salué une telle discrétion. Si Sony Interactive Entertainment a confirmé une sortie pour 2022, la date reste pour le moment assez floue. D'aucuns parlaient du mois d'avril, histoire de coller à la période de sortie du premier GOD OF WAR sur PS4, mais à seulement 4 mois de sa sortie, et aucune campagne promotionnelle véritablement lancée (presse invitée pour jouer au jeu, trailers tambours battants), chez Jeuxactu, on n'y croit moyen.

En septembre dernier, l'acteur Christopher Judge révélait sur Twitter que siEn revanche, depuis quelques heures, des rumeurs autour de la date du 30 septembre 2022 circulent, notamment depuis que la base de données de PlayStation a fait apparaître cette date. Leak ou placeholder ? Le doute reste permis, mais étant donné que le 30 septembre 2022 tombe bien un vendredi, soit un jour habituel pour des sorties de jeux PlayStation et autres blockbusters, tout porte à croire que les données récupérées semblent plausibles. Toujours est-il que ça va permettre aux développeurs de continuer à terminer et peaufiner le jeu encore plusieurs mois. S'il sort bien en septembre prochain, ça fera 4 ans de développement entre le premier God of War PS4 et sa suite, qui sera disponible sur PS5 et PS4.