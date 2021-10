God of War Ragnarök a pris du retard à cause de Christopher Judge, des révélations touchantes

God of War Ragnarök en septembre 2020, une fenêtre de sortie avait été communiquée : 2021. Seulement voilà, depuis, pas mal de choses ont eu lieu et Sony Interactive Entertainment a cessé de communiquer sur la date de sortie du jeu. Ce n'est qu'en juin dernier que l'on a eu l'information officielle que le jeu n'arriverait pas avant 2022, à la fois sur PS5 et PS4, confirmant les rumeurs de sortie cross-gen. Si Sony n'a jamais expliqué ce retard de calendrier, un certain Christopher Judge a décidé de sortir de son silence. L'acteur qui incarne Kratos à l'écran depuis l'épisode reboot de 2018 s'est fendus de plusieurs tweets (malheureusement pas en thread) pour expliquer qu'il est le seul et unique fautif de ce report. Il nous révèle en effet qu'il a subi de nombreuses opérations à l'été 2019 : opération du dos, du genou et remplacement des deux partie de sa hanche, Christopher Judge revient de loin. Ces interventions chirugicales ont nécessité une rééducation importante et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu terminer toutes ses séances de tournage.









Je me sens bien maintenant. J'ai besoin d'être transparent. Ceci n'a été approuvé par personne. À l'attention de la communauté bien aimée, Ragnarok a été retardé à cause de moi. En août 2019, je ne pouvais plus marcher. J'ai dû subir une opération du dos, mes deux hanches ont été remplacés, et jke me suis fait opérer du genou. Ils ont attendu que je fasse ma rééducation...



Et Sony Santa Monica n'a jamais dit un mot sur le retard, et qui en était responsable. Les studios sont des connards, mais cette société devrait nous donner de l'espoir. Ce qu'ils ont fait pour l'équipe est bien plus...

Rappelez-vous, lors de l'annonce de

💯 in my feels right now. I need to be forthcoming. This has been approved by no one. To the beloved fandom, Ragnarok was delayed because of me. August 2019, I couldn’t walk. Had to have back surgery, both hips replaced, and, knee surgery. They waited for me too rehab…

Cont… — Christopher Judge (@iamchrisjudge) 30 septembre 2021

L'acteur de 57 ans pose ses mots avec une grande sincérité et explique donc qu'il apprécie que ni Santa Monica Studios ni Sony Interactive Entertainment n'ont dévoilé son hospitalisation pour se justifier du retard. Christopher Judge va même plus loin et admet avoir voulu démissionner de son rôle de Kratos en apprenant que Cory Barlog ne serait plus le game director de cette suite :

Une dernière chose. Barlog m'a dit au Tribeca Festival qu'il ne réaliserait pas la suite. J'ai démissionné (ce n'est pas une blague). Il m'a dit, tu me fais confiance ? (oui). Il m'a dit qu'Eric était un monstre. J'ai dit qu'il avait intérêt à l'être... MISE À JOUR : ERIC WILLIAMS est une putain de brute !!!



Désormais rétabli, l'acteur qui s'est fait connaître pour son rôle de Teal'c dans la série Stargate SG-1 partage aussi son bonheur de travailler avec des gens aussi bienveillants et talentueux, et contribue évidemment au fait que God of War Ragnarök fait partie des jeux les plus attendus de 2022. Patience, patience...





No threats, no ,” who do you think you are?” Nothing but love and support. And @SonySantaMonica has never said a word about the delay, and what caused it. Studios are assholes, but this company from top to bottom, should give us hope. What they did for the crew is way more… — Christopher Judge (@iamchrisjudge) 30 septembre 2021