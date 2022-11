God of War Ragnarök : l'édition Jötnar est sans doute l'un des plus beaux collectors jamais créés

Après 4 ans d'attente, God of War Ragnarök est enfin une réalité. Une suite qui parvient à être plus ambitieuse que son illustre aîné, bien que la magie de la surprise opérée par le reboot en 2018 n'y est plus. A cette occasion, nous avons reçu notre exemplaire de l'Edition Collector "Jotnär" du jeu, la plus prestigieuse, celle qui abrite tous les goodies, mais surtout Mjöllnir, le fameux marteau de Thor revisité à la sauce Santa Monica Studios. Depuis qu'il a été annoncé et que les développeurs ont fait leur unboxing de leur côté, difficile de ne pas être subjugué devant pareil objet. Il faut dire que le rendu et les finitions de cette arme céleste sont assez incroyables, et même malgré le fait qu'il soit fait en PVC. Le marteau possède en sus une bel équilibre lorsque nous le tenons en mains, avec un poids relativement lourd pour donner l'impression que nous avons une véritable arme avec soi. En plus de cela, il y a tous les goodies autour qui valent aussi le détour, à commencer par le jeu de dés de Brok, les statuettes des jumeaux Vanes, la map de tous les royaumes en tissu, les 3 pin's en métal double-attache, la BO de Bear McCreary en vinyle, l'anneau de Draupnir, le steelbook et tous les bonus in-game. Seule déception, le jeu n'est pas fourni en édition physique mais par le biais d'un code digital. C'est fort regrettable, mais on s'en remettra. Mais c'est relou quand même.