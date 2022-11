God of War Ragnarök : comment Christopher Judge est redevenu Kratos, un making of raconte tout

Sunny Suljic, qui n'est plus l'enfant qu'il était lors du tournage du premier God of War (2018). D'autres éléments du jeu sont expliqués, comme la manière de façonner les combats, physiquement, mais aussi en termes d'animations 3D. Enfin, sachez que les doubleurs allemand, arabe et japonais sont aussi présents, et ces derniers expliquent comment ils se sont appropriés le jeu de Christopher Judge pour être le plus fidèle possible à son travail.