GOD OF WAR : la version PC est gérée par un autre studio, méconnu d'ailleurs

C'était la semaine dernière déjà, Sony Interactive Entertainment officialisait l'arrivée sur PC de GOD OF WAR, une exclusivité PS4 vendue à 19,5 millions de copies et le jeu le plus titré de sa génération. Son arrivée sur PC est forcément attendu avec grande impatience mais Sony Interactive Entertainment a révélé que ce n'est pas le studio Santa Monica qui se charge du portage, le studio étant bien trop occupé à terminer God of War Ragnarök, dont on ne connaît toujours pas la date de sortie. Dans un entretien accordé à Arstechnica, on apprend que c’est le studio canadien Jetpack Interactive qui gère l'arrivée du jeu sur PC. Studio méconnu du grand public, Jetpack Interactive a déjà réalisé d'autres portages PC, comme ceux de NBA Live, Dark Souls et Plant vs Zombies : Garden Warfare 2. Espérons que le résultat soit à la hauteur des attentes collectives.