Gladiator 2 : des requins dans un colisée, un rhinocéros guerrier et la musique de Kanye West, voici le 1er trailer

Paramount avait donné rendez-vous à la planète entière pour la toute première bande annonce de Gladiator 2, et on peut le dire, le public a répondu présent. En quelques minutes de publication, les premières images de la suite du chef d'oeuvre de Ridley Scott ont immédiatement fait le tour du monde. Il faut dire que le projet est fou et ambitieux, avec un budget de plus de 310 millions de dollars, dépassé en partie à cause de la grève des scénaristes., mais aussi parce que Ridley Scott veut du grandiose dans son film. Et il suffit de quelques secondes pour comprendre que visuellement, on a affaire à un grand péplum où l'argent se fait ressentir sur chaque plan, avec une richesse visuelle inouïe. Entre Rome qui se fait attaquer, un colisée rempli d'un bassin d'eau où nagent des requins affamés, un rhinocéros guerrier prêt à transpercer le premiier gladiateur venu et ses décors majestueux, Ridley Scott n'a pas fait les choses à moitié, malgré ses 82 printemps.Côté casting, on va aussi retrouver des grands noms tels que Denzel Wasington, Pedro Pascal, Connie Nielsen et Paul Mescal, qui va interpréter Lucius, le fils illégitime de Maximus Decimus (Russell Crowe) et de Lucilla (Connie Nielsen). Il y a donc un lien d'affiliation entre le premier Gladiateur et cette suite, qui va donc se dérouler 25 ans plus tard. Exilé en Afrique, Lucius va suivre les traces de son père, en devenant gladiateur à son tour, mais son passé va l'obliger à revenir à Rome, puiqu'un complot est en cours et sa famille va alors être menacée. Si cette suite promet une intrigue politique intéressante, elle fera la part belle au grand péplum, au point qu'on y trouve un côté presque fantastique voire surréaliste dans certaines scènes. C'est aussi le prix à payer quand Ridley Scott veut qu'on se rappelle de ses oeuvres, parfois dans le faste. La sortie de Gladiator 2 est attendue pour le 13 novembre 2024 au cinéma.