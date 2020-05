Ghostrunner : un trailer ultra-classe pour ce Mirror's Edge cyberpunk et sanglant

C'est qu'il commence décidément à nous faire de l'œil, ce Ghostrunner à l'univers tranchant et au gameplay bien huilé : développé par One More Level, ce Mirror's Edge exigeant plonge le joueur au sein d'une ville ténébreuse et futuriste, sabre à la main, dans un level design aux petits oignons. Avec un bel aspect die & retry - le moindre hit débouchant sur un game over - le titre d'action-plateforme nous offre aujourd'hui une superbe cinématique qui devrait, à coup sûr, ravir les amateurs de cyberpunk.Encore mieux, les développeurs nous gratifient d'une démo gratuite sur Steam, valable du 6 au 13 mai. Le jeu final, quant à lui, devrait débarquer cette année sur PC, PS4, et Xbox One.Au passage, si intéressés, nous vous conseillons de jeter un œil à la vidéo de gameplay ci-dessous diffusée il y a plusieurs mois.