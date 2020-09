Ghostrunner : le FPS tranchant et cyberpunk s'annonce sur Switch, voici la date de sortie

Jusqu'ici, le prometteur FPS Ghostrunner ne s'était confirmé que sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : il faut croire que les développeurs en avaient encore sous le coude puisqu'ils viennent tout juste de lever le voile... sur une version Switch. Et il sera question de la même aventure que sur les plateformes concurrentes : on y incarnera toujours un ninja bien énervé dans un monde cyberpunk, évoluant à travers des plateformes sinueuses et découpant à peu près tout ce qui bouge. Un gameplay à la fois aérien, fluide et précis pour une expérience qui s'annonce particulièrement exigeante.Bref, si vous possédez donc la machine nomade de Nintendo, vous devriez donc être heureux et retenir une date, celle du 27 octobre 2020, jour où sortira le titre sur Switch mais également tous les autres supports. On se donne donc rendez-vous pour le verdict final.