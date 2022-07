Ghostrunner : un nouveau trailer pour la Complete Edition, disponible dès aujourd'hui

Sorti en octobre 2020, Ghostrunner avait surpris son monde, grâce à son univers cyberpunk réussi et son gameplay très efficace. Si le jeu a continué à se mettre à jour pour tenir sa communauté en haleine, il revient aujourd'hui par le biais de sa Complete Edition, disponible sur l'ensemble des supports sur lesquels il est déjà paru. C'est donc l'occasion pour All In ! Games, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks de lâcher un trailer de lancement particulièrement dynamique, puisque rythmé par la bande-son électronique de Daniel Deluxe. En plus de tout le contenu post-lancement depuis 2020, Ghostrunner : Complete Edition propose aussi le DLC "Project_Hel" avec une nouvelle campagne, où l'on prend le contrôle de Hel, une androïde de combat instable qui n'a pas grand-chose à voir avec Jack, aussi bien dans son tyle de combat, dans son look que dans sa personnalité. Il sera possible aussi de s'amuser avec 2 modes post-lancement, à savoir Killrun, une sorte de course contre-la-montre où il faut éliminer des vagues aléatoires d’ennemis de plus en plus puissants, à la manière d’un roguelike. On peut aussi compter sur l'entrée en matière d'un mode Assist, afin d'offrir plus d’accessibilité. Cela se traduit par des capacités qui se rechargent plus rapidement, des mécaniques de jeu moins rapides et une vie bonus accordée en cas de mort prématurée. Enfin, sachez qu'il y a aussi le Photo Mode qui va permettre de réaliser de beaux clichés in-game. Vous savez tout.