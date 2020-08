Ghostrunner : le platformer tranchant s'offre un trailer cyberpunk à dévorer de suite

Depuis sa révélation, on peut dire que Ghostrunner a su séduire de nombreux internautes grâce à son gameplay exigeant, fluide et diablement jouissif sans parler de son univers cyberpunk délicieux. Bonne nouvelle, une bêta privée sera bientôt déployée - celle-ci sera privée et les inscriptions sont d'ailleurs accessibles à cette adresse - et les développeurs viennent tout juste de sortir un trailer inédit dans le cadre de la gamescom 2020.Trente courtes secondes mais néanmoins sacrément punchy pour représenter, une nouvelle fois, tout le gameplay et le level design de ce FPS qui sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One cette année, sans plus de précision. D'ailleurs, on nous tease une grosse annonce le 15 septembre prochain : s'agirait-il de versions PS5 et Xbox Series X ?