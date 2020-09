Ghostrunner : la date de sortie se révèle dans un trailer toujours aussi bien aiguisé

Depuis maintenant pas mal de temps, Ghostrunner fait de l'œil à toute une communauté avide de fast-FPS et d'univers cyberpunk. Ici, il est question de one-shot, de plateformes exigües, de néons luminescents, de sabres aiguisés et de musiques bien énervées pour une expérience fine et jouissive : il se pourrait bien que l'on tienne là l'une des chouettes surprises de fin d'année et, bonne nouvelle, nous savons enfin quand celle-ci sortira.Histoire d'accompagner l'annonce, les développeurs nous ont également concocté un nouveau trailer en bonne et due forme, tout à fait dans la veine du titre : stylé... et impitoyable. Un beau programme.