Ghostrunner : voici la date de sortie sur Switch, c'est pour bientôt et ça va trancher sans pitié

On se doutait fortement de son potentiel et ça n'a pas manqué : déjà sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Ghostrunner a frappé un grand coup. Avec un savant mélange de plateforme et de combats impitoyables, le jeu de One More Level, 3D Realms et Spilgate Ironworks a reçu la jolie note de 17/20 dans nos colonnes : bonne nouvelle, les possesseurs de Switch pourront eux aussi en profiter... très bientôt.Et si "très bientôt", ce n'est pas assez précis pour vous, voici une information autrement plus concrète : cette mouture Nintendo sortira le 10 novembre prochain. C'est officiel, c'est même son éditeur qui vient de l'affirmer. Vous savez donc ce qui vous reste à faire...