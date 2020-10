Ghostrunner : le jeu annoncé sur Xbox Series X et PS5, rendez-vous en 2021

Ghostrunner sortira le 27 octobre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch, 505 Games fait savoir par le biais d'un communiqué officiel que le jeu débarquera aussi sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S en 2021. Naturellement, l'opération se fera par le biais d'une mise à jour gratuite pour ceux qui achèteront Ghostrunner sur les consoles actuelles ; il est indiqué que de plus amples informations sur le sujet seront distillées ultérieurement.



En attendant, on rappelle que l

Deux katanas, dont un spécialement conçu pour chaque plateforme et qui ne sera pas disponible pour les joueurs n’ayant pas précommandé.

20% de réduction sur le jeu pour les abonnés Playstation Plus et joueurs PC.

10% de réduction sur Xbox.

Alors quees précommandes d'aujourd'hui donnent accès à du contenu exclusif :