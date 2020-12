Ghostrunner : un mode Hardcore pour rendre le jeu encore plus balèze qu'il ne l'est déjà

Voilà un peu plus d'un mois maintenant que Ghostrunner a bâti sa réputation de jeu hardcore, dont le principe repose sur le système de die & retry. S'il faut des nerfs d'acier pour venir à bout de ce FPS surprenant développé par des Polonais et à l'ambiance cyberpunk (coucou CD Projekt Red), sachez que les développeurs ont pensé aux try-hardeurs puisqu'ils nous informent qu'un mode hardcore est désormais disponible sur PC et ce de manière totalement gratuite. Les développeurs profitent bien évidemment des fêtes de fin d'année pour proposer le premier DLC, baptisé "Winter Pack" et qui comprend un Katana Cold Snap et de son gant Cold Blood pourpre pour le prix de 1,99€. Un trailer a été posté pour nous donner un aperçu de ces nouveautés apportés. Pour rappel : Ghostrunner arrive sur PS4 et Xbox One le 17 décembre et sera lancé sur Nintendo Switch le 14 janvier 2021. Vous êtes désormais mis au parfum.