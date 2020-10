Test Ghostrunner : l'autre jeu cyberpunk polonais de 2020, et qui n'est pas en retard

Le Test





Cyberpunk oblige, l'univers de Ghostrunner est à la fois technologique et dystopique. L'intrigue tourne autour de la tour Dharma, un gratte-ciel aux proportions absolument dantesques puisqu'il abrite un million de personnes. Un nombre qui correspond également à l'intégralité de l'espèce humaine restante, car l'air extérieur est devenu totalement irrespirable. A la tête de la tour Dharma, deux personnalité s'affrontent. Mara, dite la maîtresse des clés et portée par des tentacules mécaniques, est en quelque sorte une version féminine du Docteur Octopus de Spider-Man. L'Architecte est quant à lui une intelligence artificielle qui ne peut agir que depuis le Cybervoid, le cyberespace local. Quant à vous, vous incarnez un Ghostrunner, soldat cybernétique chargé par l'Architecte d'éliminer Mara. L'aventure commence tout en bas du gratte-ciel, après une chute expliquée par la superbe cinématique d'introduction, et il faudra vous frayer un chemin jusqu'aux sections supérieures réservées à l'élite.







Le scénario est relativement simple, voire convenu pour le genre, mais il a le mérite d'être clair et efficace. On pourrait en dire autant des graphismes qui, comme il se doit, font la part belle aux ambiances nocturnes, urbaines, colorées, voire volontairement "pixelisées". En effet, le monde réel multiplie les zones industrielles et les néons vifs, tandis que le cyberespace nous propose des décors abstraits, des transparences troubles et des artefacts visuels. Dans cet espace virtuel, on notera la présence régulière de tétriminos, clin d’œil à un jeu vidéo fondateur et culte. D'ailleurs, l'outil permettant de configurer les compétences du héros utilise lui aussi des blocs de Tetris, que l'on doit placer au mieux sur une grille limitée. Une idée d'autant plus sympathique qu'on peut réagencer les pièces à tout moment, et ainsi s'adapter à la situation en cours. Tetris n'est pas là la seule référence vidéoludique que l'on peut s'amuser à distinguer dans Ghostrunner, qui multiplie les emprunts de gameplay ou de direction artistique. Il y a du Hotline Miami, du Mirror's Edge, du Titanfall, du BioShock Infinite, du Portal, du Tron ou encore du Superhot dans ce jeu cyberpunk ! Mais grâce à une digestion intelligente de toutes ces références, Ghostrunner s'avère finalement assez singulier.





BLADE RUNNER





Le cœur du gameplay réside dans les capacités de cyberninja du héros, qui lui permettent de se déplacer de manière extrêmement fluide et nerveuse, à travers une vue subjective immersive à souhait. Il dispose par exemple d'un grappin pour s'accrocher à certains points prédéfinis et peut même emprunter des rails à la BioShock Infinite dans certains niveaux. L'un de ses plus grands atouts consiste à pouvoir courir sur les murs, et sauter ainsi de surface en surface. Histoire de dynamiser encore plus l'expérience, on a droit à un dash à double emploi. Au sol, il permet de se propulser vers l'avant de manière habituelle. Mais en l'air, il déclenche un ralentissement du temps, qui permet de se repositionner latéralement (par exemple pour éviter une balle) avant de foncer sur la zone ciblée. Ajoutez à cela la possibilité de pirater certains éléments de plateformes afin de les repositionner, ainsi que quelques bonus temporaires à ramasser dans les décors qui permettent de lancer temporairement des shurikens ou encore de profiter d'un super-saut. Pour couronner le tout, le jeu ne déroge jamais à la règle du "one shot", qui concerne aussi bien le héros que les ennemis. Le moindre coup reçu ou donné est fatal. Si l'arme du prédilection du Ghostrunner est le katana, certains ennemis n'hésitent pas à utiliser des armes à feu. Le jeu arrive d'ailleurs à renouveler suffisamment le type d'adversaires pour qu'on ne ressente jamais aucune répétitivité. Il appartient au joueur de s'adapter en permanence à la situation en cours, que ce soit en ce qui concerne l'agencement du niveau ou bien le nombre, le positionnement et la nature des opposants. "Die & retry" dans l'âme, Ghostrunner a le bon goût de proposer des points de contrôle extrêmement fréquents et qui se chargent réellement instantanément. Du coup, on ne ressent jamais de frustration lorsqu'on doit recommencer une séquence. Ce qui tombe bien, car il faut parfois mourir cent fois (littéralement !) avant de pouvoir maîtriser parfaitement un niveau et réussir à interpréter une chorégraphie implacable. Le secret est de rester toujours en mouvement et d'utiliser au mieux la palette de mouvements du héros et ses quelques pouvoirs spéciaux.





BANDE ORIGINALE DELUXE