Ghost of Tsushima : une map interactive pour récupérer tous les collectibles, la bonne astuce

Particulièrement envoûtant, Ghost of Tsushima est typiquement le genre de jeu où l'on reste encore quelques heures après les crédits de fin pour tout récupérer sur la carte, trophée Platine en ligne de mire. D'ailleurs, même Laurely, dont le test est signé à cette adresse , s'est empressé d'obtenir le 100% sur son temps libre : les "complétionnistes" seront donc ravis d'apprendre qu'une map digitale et totalement interactive vient d'être mise en ligne, affichant l'intégralité des collectibles et des événements de l'île de Tsushima.Encore mieux, il est possible de s'inscrire pour obtenir un véritable suivi de sa progression ou d'y afficher ses propres marqueurs ! Un outil considérable pour tous les challengers qui souhaiteraient explorer les moindres recoins de l'aventure de Sucker Punch qui, on le rappelle, se vend comme des petits pains : pour ainsi dire, le titre vient d'avoir un certain record de ventes de Sony , s'imposant d'office comme l'un des best-sellers de l'année.